4 FKK-Strände in Europa, die traumhaft sind

Wir stellen vier paradiesisch schöne Strände in Europa vor, an denen du Bikini oder Badehose gar nicht erst einpacken musst. Denn: Nacktsein ist hier ausdrücklich erwünscht.

Wenn du vor lauter Hitze gar nicht mehr weisst, was du anziehen sollst (oder eben was nicht), kommen FKK-Strände mehr als gelegen. Wir liefern Inspiration für alle, die freiheitsliebend sind, Bräunungsstreifen hassen oder der Hitzewelle entfliehen wollen, und präsentieren textilfreie Strände in Europa, an denen du das Nacktsein zelebrieren kannst.

FKK-Fans schätzen die Kombi aus Sonne, Meer und Freiheit – und das ganz ohne Badebekleidung. IMAGO/Pond5

1. Nugal Beach nahe Makarska, Kroatien

Versteckt und ziemlich abgelegen liegt der Nugal Beach, in der Nähe der kroatischen Stadt Makarska – gerade richtig für einen FKK-Badeort. Der weisse, feine Kieselstrand schmiegt sich entlang einer felsigen Küste neben einem Waldgebiet und liegt direkt vor der blau glitzernden Adria.

Die versteckte Bucht erreichst du am besten nach einem halbstündigen Spaziergang durch den Waldpark Osejava. Alternativ reist du per Boot zum Traumstrand. Wichtig zu wissen: Eine Strandbar suchst du hier vergeblich. Packe deshalb schon vorgängig genügend Trinkwasser sowie ein Picknick ein.

2. Es Cavallet auf Ibiza, Spanien

Die freie Körperkultur ist auf Ibiza schon lange in – kein Wunder, war die Insel bereits in den 1960er-Jahren bei Hippies beliebt. Auch heute noch lassen sich auf der balearischen Insel einige textilfreie Strände finden. So beispielsweise den Es Cavallet, nur zehn Autominuten von Ibiza-Stadt sowie Playa d’en Bossa entfernt.

Nur schon die Anfahrt lohnt sich. Denn an klaren Tagen sind am Horizont Ibiza-Stadt, die Nachbarinsel Formentera sowie die Salzfelder von Las Salinas zu sehen. Der weisse Sandstrand mit den oftmals hohen Wellen ist naturbelassen und liegt teilweise in den Dünen, was für mehr Privatsphäre sorgt. Am südlichen Ende des Strandes befindet sich zudem die bekannte Schwulenbar Chiringay Ibiza.

So benimmst du dich am FKK-Strand

3. Red Beach auf Kreta, Griechenland

Der malerische Strand Kokkinos Ammos, besser bekannt als Red Beach (also roter Strand), liegt 20 Minuten vom Dorf Matala auf Kreta entfernt. Nicht überraschend verdankt der Strand seinen Namen der rot-bräunlichen Farbe – ein optisch atemberaubender Kontrast zum blauen Wasser.

Der FKK-Strand ist nur 300 Meter lang und erst nach einem Abstieg zu erreichen. Gutes Schuhwerk, Trinkwasser und Verpflegung sind ein Must, wenn du dich auf den Weg zum versteckten Strand machst.

4. Buhne 16 auf Sylt, Deutschland

Nicht nur im Süden Europas lassen sich einige der schönsten FKK-Strände finden, sondern auch im Norden, wie beispielsweise auf der Insel Sylt – auch wenn hier etwas kühlere Temperaturen herrschen. Der Strandabschnitt Buhne 16 in Kampen ist dafür besonders bekannt.

Nackt oder bekleidet: Hier sind alle willkommen. Der Strand ist sowohl FKK-Bereich wie auch Textil-Strand. Solltest du dich unwohl fühlen, kannst du immer noch zurück in deine Badekleidung schlüpfen oder den Strandabschnitt wechseln.

