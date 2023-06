Asien: Hitzewelle in Sibirien

So ist die Lage vor Ort

In der Stadt Jalutorowsk wurde vergangenen Samstag mit 37,9 Grad der heisseste Tag überhaupt gemessen, wie das Newsportal CNN schreibt. In Bajewo stieg das Thermometer gar auf 39,6 Grad. «Wir können sagen, dass es wirklich aussergewöhnlich ist. Es ist die schlimmste Hitzewelle in der Geschichte der Region», schreibt der Klimaforscher Maximilian Herrera bei Twitter, der extreme Temperaturen über den gesamten Globus hinweg beobachtet. Gegenüber CNN präzisiert er, dass die Stationen über Aufzeichnungen verfügen, die bis zu siebzig Jahre zurückreichen.

Omar Baddour, Leiter der Abteilung für Klimaüberwachung und -politik bei der Weltorganisation für Meteorologie, bezeichnet Sibirien laut «Geo News» als eine der sich am schnellsten erwärmenden Regionen der Erde, in der die Intensität extremer Hitzeperioden alarmierend zugenommen hätten. Maximiliano Herrera sagt gegenüber CNN: «Heute gehen die Rekorde weiter mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius.»

Rekordhitze gibt es nicht nur in Sibirien, sondern in vielen Regionen von Zentralasien. In China herrschten Temperaturen über 45 Grad, in Usbekistan wurden 43 Grad erreicht und in Kasachstan wurden 41 Grad gemessen.