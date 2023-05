Emanuela Orlandi: Vatican-Girl seit 40 Jahren vermisst

Um ihr Verschwinden rankten sich immer neue Spekulationen, in denen teilweise auch der Vatikan eine Rolle spielt.

Der Fall gilt als eines der grössten Rätsel in der jüngeren italienischen Kriminalgeschichte.

Knapp 40 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der Tochter eines Vatikan-Angestellten hat die Staatsanwaltschaft von Rom neue Ermittlungen aufgenommen. Medienberichten vom Montag zufolge wird sie dabei mit Vatikan-Staatsanwalt Alessandro Diddi zusammenarbeiten, der bereits im Januar auf Drängen der Familie von Emanuela Orlandi neue Ermittlungen angekündigt hatte. Der Fall gilt als eines der grössten Rätsel in der jüngeren italienischen Kriminalgeschichte.

Die 15-jährige Emanuela war am 22. Juni 1983 nicht vom Musikunterricht in Rom heimgekehrt. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Um ihr Verschwinden rankten sich immer neue Spekulationen, in denen teilweise auch der Vatikan eine Rolle spielt.