Retail-Experte Philipp Rössel von Checkout Charlie glaubt, dass Shops, die am Mittwoch überlastet waren, nun besonders dafür sorgen werden, dass sich das am Black Friday nicht wiederholt.

Mit dem Singles’ Day ist am Mittwoch der erste grosse Höhepunkt der Black-Friday-Rabattschlacht über die Bühne gegangen. Im gesamten Schweizer Onlinehandel wurde dieses Jahr am Singles’ Day ein Umsatz von 40 Millionen Franken erzielt, wie Hochrechnungen von Blackfridaydeals.ch zeigen.

Mehr Onlineshopper wegen Pandemie

Dass manche Shops am Singles’ Day überlastet waren, findet Retail-Experte Philipp Rössel von Checkout Charlie «etwas überraschend». Schliesslich sei damit zu rechnen gewesen, dass es dieses Jahr wegen des steigenden Interesses am Singles’ Day und des durch die Pandemie wachsenden Bedürfnisses nach Onlineshopping mehr Kunden geben dürfte.

«Allerdings spricht es auch für den Shop und die gemachten Angebote, wenn man plötzlich mehr Traffic als erwartet hat», sagt Rössel zu 20 Minuten. Er rechnet damit, dass Anbieter, die am Mittwoch überlastet waren, nun besonders dafür sorgen werden, dass sich das am Black Friday nicht wiederholt.

«Ein voller Erfolg»

«Der Singles’ Day erhält aber bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit wie der Black Friday.» Das stört den CEO jedoch nicht: «Wir sind dieses Jahr mit unserer Kapazität eh schon am Limit.» Zusätzlich den Singles’ Day zu bewerben, ergebe für Digitec Galaxus darum wenig Sinn.

Auch wenn der absolute Höhepunkt der Schnäppchenjagd erst noch bevorsteht, hat der Singles’ Day den letztjährigen Black Friday bereits übertroffen, was die Ausgaben der Schweizer betrifft: Der durchschnittliche Warenkorb hatte einen Wert von 215 Franken, wie Blackfridaydeals.ch schreibt. Am Black Friday 2019 waren es 209 Franken, am Singles’ Day des Vorjahrs gaben Schnäppchenjäger im Schnitt je 140 Franken aus. Die mit Abstand beliebteste Kategorie am Singles’ Day 2020 war Elektronik, gefolgt von Fashion, Beauty und Erotik.