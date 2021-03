Corona : 40 Millionen Italiener sind seit heute wieder im Lockdown

In Italien hat der dritte Corona-Lockdown gestartet. Mailand, Rom und Venetien sind in der roten Zone und verschärften die Regeln stark. Über Ostern sind landesweit einschneidende Massnahmen geplant.

Ein Carabinieri hält ein Auto in Rom an.

Seit Montag gilt wegen der schlechten Corona-Lage für mehr als 40 Millionen Menschen in Italien ein Lockdown. Alle italienischen Regionen unterliegen den mittelstrengen Regeln der orangen Zone oder den Lockdown-Regeln der roten Zone. Die einzige Ausnahme ist die Insel Sardinien, auf der es keine Beschränkungen gibt. In der roten Zone sind die wirtschaftsstarke Lombardei, Mailand, die Region Latium, Rom, Venetien und die Emilia-Romagna.

Die Menschen sollen dort ihre Häuser nur noch in dringenden Fällen verlassen, etwa zum Einkaufen, in Notfällen oder für die Arbeit. Sport an der frischen Luft ist nur alleine erlaubt. Die Schüler müssen wieder auf den Unterricht über das Internet ausweichen. «Mittlerweile ist der Distanzunterricht für mich unerträglich, vor allem nachdem ich wieder etwas Präsenzunterricht haben durfte», sagte eine Schülerin aus Rom der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Montag.