40 Millionen Übernachtungen – 2023 wird zum Tourismus-Rekordjahr

Darum gehts Der Sommer war eine Rekordsaison für den Tourismus.

Auch im Winter kommen vor allem aus Asien viele Touristen.

2024 und 2025 sieht es ebenfalls gut aus für die Hoteliers in der Schweiz.

Für den Tourismus in der Schweiz geht es nach dem Übernachtungsrekord im Sommer weiter aufwärts. Trotz Krieg, weltweit schlechter Wirtschaftslage und starkem Schweizer Franken dürften die Übernachtungszahlen auch im Winter gegenüber der Vorjahressaison leicht zunehmen.

Der Inlandstourismus nimmt zwar ab, die Zeit der Rekorde mit Schweizer Gästen ist nach Corona vorbei. Auch die Reisenden aus Europa kommen nicht mehr so zahlreich. Aber dafür ist die Lust auf die Schweiz aus asiatischen Ländern wie China und Indien ungebremst, wie Benjamin Studer von BAK Economics am Dienstag an einer Medienkonferenz zu den Tourismusprognosen im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft sagte.

Er erwartet 66’000 Logiernächte mehr als im Vergleich zum bereits sehr guten Vorwinter, also plus 0,4 Prozent. Insgesamt gäbe es dann 17,5 Millionen Übernachtungen von Touristen in diesem Winter. Total dürfte der Schweizer Tourismus nach dem Rekordsommer damit erstmals 40 Millionen Übernachtungen in einem Jahr erleben.

Darum hat der Nahostkonflikt kaum Auswirkungen auf den Tourismus

Der Konflikt im Nahen Osten habe nur einen geringen Einfluss. Gäste aus Israel machten in der Vergangenheit nur ein halbes Prozent der Logiernächte aus, so Studer. Aber falls die Situation mit weiteren Ländern eskalieren sollte, könnte der Effekt grösser werden. «In der Umgebung gibt es einige Märkte, die für gewisse Schweizer Regionen sehr wichtig sind», sagt der Tourismusexperte.

Fachkräftemangel entspannt sich Ohne den Fachkräftemangel wäre das Wachstum im Schweizer Tourismus wohl noch grösser, weil das Angebot noch stärker ausgebaut werden könnte, sagen die Experten von BAK Economics. Doch es zeichne sich eine Entspannung ab. «Es wird nicht mehr so schlimm wie letztes Jahr, als Unternehmen wegen des Fachkräftemangels schliessen mussten oder kürzere Öffnungszeiten hatten», sagt Studer.

Für tiefgelegene Skigebiete wird die Lage prekärer

In der Nacht auf Dienstag fand der Wintereinbruch in den Bergen statt. BAK Economics rechnet für die ganze Saison mit besseren Schneeverhältnissen als im Vorjahr. Im Vorteil seien aber Skigebiete mit grösserer Schneesicherheit. In tiefer gelegenen Orten dürften die Übernachtungszahlen rückläufig sein. Längerfristig werde diese Tendenz noch zunehmen.

Auch 2024 und 2025 werden gute Jahre für den Tourismus

Nächsten Sommer werde das Wachstum dann nicht mehr so gross sein wie in diesem Rekordsommer. Dank dem immer noch hohen Aufholpotenzial nach Corona aus China und Indien könnten die Übernachtungszahlen aber um 166’000 oder 1,2 Prozent steigen. Für den Winter 2024 und das Jahr 2025 rechnen die Experten von BAK Economics mit weiterem Wachstum.