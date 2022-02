Science Task Force – 40 Prozent der Bevölkerung steckten sich wohl mit Omikron an

In der Schweiz haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten bis zu 40 Prozent der Gesamtbevölkerung mit dem Coronavirus angesteckt. Wie die Science Task Force in ihrem wissenschaftlichen Update vom 15. Februar schreibt, entspreche dies dem oberen Ende einer Bandbreite an möglichen Infektionszahlen. Positiv auf das Virus getestet seien innerhalb von knapp vier Wochen rund 900'000 Menschen worden. Wende man den Faktor drei oder vier aufgrund der erwartet hohen Dunkelziffer an, komme man auf die bis zu 3,6 Millionen Menschen, schreiben die Expertinnen und Experten.