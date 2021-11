40 Prozent der US-Kinder halten Hotdogs und Speck für Pflanzen

Die Antworten brachten eine Reihe von Überraschungen zu Tage. So glaubten 47 Prozent der Teilnehmer, dass Pommes frites von Tieren stammen. Doch auch bei anderen Produkten lagen sie daneben. Käse wurde häufig fälschlicherweise als pflanzlich eingestuft. Nur 44 Prozent der Befragten gaben an, er stamme von Tieren. 41 Prozent glaubten, dass Speck aus einer Pflanze stammt. 40 Prozent sagten dasselbe über Hotdogs. Selbst Chicken Nuggets, die das Huhn im Namen tragen, wurden in 38 Prozent der Fälle fälschlicherweise als pflanzlich bezeichnet. «Popcorn und Mandeln wurden ebenfalls häufig als tierisch eingestuft, jeweils von mehr als 30 Prozent der Kinder», schreibt das Team um Erin R. Hahn im «Journal of Environmental Psychology».