Contact-Tracing-App

40 Prozent fürchten sich vor mehr Überwachung

Eine Contact-Tracing-App registriert Begegnungen der Nutzer mit anderen Personen und speichert diese anonym. Zwei von fünf Schweizern befürchten, dass dies zu einer stärkeren Überwachung führen könnte.

• Mit einer Contact-Tracing-App soll registriert werden, welchen Personen die Nutzer begegnet sind. Wer mit Sars-CoV-2 infiziert wurde, kann dies in der App melden. Personen, die dem Infizierten begegnet sind, können so vor einer möglichen Infektion gewarnt werden.

Wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mitteilte, beabsichtigen 68 Prozent der Schweizer, die App «auf jeden Fall oder wahrscheinlich zu installieren». Dies geht aus einer repräsentativen Befragung hervor, die die ZHAW School of Management and Law durchgeführt hat. Untersucht wurde, was die Schweizer von einer freiwilligen und anonymen Aufzeichnung von Begegnungen via Bluetooth halten.