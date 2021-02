In den alpinen Regionen beträgt das Minus im Schnitt 20 Prozent.

In den Städten ist der Umsatz der Hotellerie 2020 um 70 Prozent eingebrochen.

Der Schweizer Tourismus will sich mit einem Nachhaltigkeitsprogramm neu positionieren.

Schweizer gingen im Sommer hingegen mehr und länger in die Ferien.

Der Schweizer Tourismus zieht Bilanz zum Krisenjahr 2020: Die Logiernächte sind um 40 Prozent auf 24 Millionen eingebrochen. «Primär dafür verantwortlich war der fast vollständige Totalausfall der Logiernächte aus dem Ausland», schreibt Schweiz Tourismus in einer Mitteilung.

«Wir müssen uns nichts vormachen: Das Jahr 2020 wird als Jahr des Schreckens in die Geschichte des Tourismus eingehen. Die Logiernächte sind auf dem Niveau von vor 70 Jahren», kommentiert Martin Nydegger, Direktor Schweiz Tourismus, das vergangene Jahr an einer Medienkonferenz. Hotelleriesuisse meldet Umsatzverluste von mindestens 3,4 Milliarden Franken. Eine Erholung sei kaum in Sicht.