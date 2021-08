Tausende Demonstranten : 40 Verletzte bei Zusammenstössen an Grenze zum Gazastreifen

Um an einen Brandanschlag auf die Al-Aksa-Moschee vor 52 Jahren zu erinnern, riefen die Hamas zu Protesten auf. Sie zündeten Autoreifen an, warfen Brandsätze und versuchten über den Grenzzaun zu klettern.

Die israelische Armee reagierte mit Luftangriffen: Palästinensische Demonstranten an der Grenze zu Israel. (21. August 2021)

Bei schweren Zusammenstössen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften an der Grenze zum Gazastreifen sind dutzende Menschen verletzt worden. Ein 13-jähriger palästinensischer Junge und ein israelischer Grenzpolizist erlitten lebensgefährliche Verletzungen, wie das Gesundheitsministerium in Gaza und die israelische Armee am Samstag mitteilten.