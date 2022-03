Ukraine-Krieg : 400 Babys sind in Kiew in den Krieg hineingeboren worden

Russland hat das Nachbarland Ukraine vor mehr als einer Woche angegriffen. Der Bürgermeister von Kiew, Witali Klitschko, hat nun mitgeteilt, wie viele Kinder in der ukrainischen Hauptstadt in dieser Zeit das Licht der Welt erblickt haben.

In dieser Zeit sind in der Hauptstadt Kiew rund 400 Kinder in eine ungewisse Zukunft geboren worden.

Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine sind in deren Hauptstadt Kiew beinahe 400 Kinder geboren worden. «199 Buben und 191 Mädchen», sagte Bürgermeister Witali Klitschko in einer Videobotschaft vom Freitag. Tags zuvor hatte Witali gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir eine als Luftschutzraum dienende Metrostation aufgesucht und den Menschen Mut zugesprochen. Besondere Bekanntheit erlangte Mia, die in einer U-Bahn-Station zur Welt gekommen ist. Sie ist für die Menschen in der Ukraine zu einem Symbol der Hoffnung geworden.