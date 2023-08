Am Flughafen Zürich wird die Gepäcksortieranlage ersetzt. Dafür greift der Flughafen tief ins Portemonnaie.

Flughafen Zürich : 400 Millionen gegen das Koffer-Chaos am Flughafen

1 / 3 Damit das Gepäck der Passagiere im richtigen Flugzeug landet, wird die Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich ersetzt. 20min/Marco Zangger Dafür investiert der Flughafen Zürich 400 Millionen Franken. 20min/Ela Çelik Die neue Anlage soll mindestens 997 von 1000 Koffern richtig verteilen. Es ist das selbst ernannte Ziel des Flughafens. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Am Flughafen Zürich wird die Gepäcksortieranlage ersetzt.

Dafür greift der Flughafen tief ins Portemonnaie.

Der Umbau erfolgt während des Betriebs.

Ab November ist die neue Anlage im Betrieb.

Im Juli reisten rund 2,1 Millionen Lokalpassagiere ab dem Flughafen Zürich. Damit diese nicht ohne Kleidung in den Ferien ankommen, werden am Zürcher Flughafen Unmengen an Gepäck aufgegeben, sortiert und dem richtigen Flugzeug zugeteilt.

Dafür braucht es eine ausgeklügelte Sortieranlage. Diese soll nun schrittweise ersetzt werden, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Für die Erneuerung greift der Flughafen tief ins Portemonnaie: 400 Millionen Franken soll das Vorhaben kosten. Laut der Tageszeitung ist es eine der grössten Investitionen in der 75-jährigen Geschichte des Flughafens.

Neue Anlage benötigt mehr Platz

Bereits 2015 haben die Planungs- und 2020 die Bauarbeiten dazu begonnen. Nächstes Jahr soll der Grossteil der Arbeiten abgeschlossen sein, bis 2027 folgen die letzten Bestandteile. Insgesamt messen die Förderbänder der jetzigen Gepäcksortieranlage 23 Kilometer. Diese sind zu weiten Teilen für die Passagiere nicht sichtbar, da sie im Untergrund verbaut sind.

Die alte Anlage besetzt eine Fläche von sieben Hektaren oder neun Fussballfeldern. Die neue Anlage soll gar neun Hektaren Platz einnehmen. Wie die Tageszeitung weiter schreibt, sei die grösste Herausforderung, die Sortieranlage während des laufenden Betriebs zu ersetzen.

Die einzelnen Elemente der neuen Anlage werden parallel zur alten aufgebaut und schliessen diese Stück für Stück an. So entsteht eine neue, moderne Gepäcksortieranlage am Zürcher Flughafen.

997 von 1000 Koffern im richtigen Flugzeug

Diese soll wieder gewährleisten, dass alle Gepäckstücke ins richtige Flugzeug kommen. In der Vergangenheit hatte man sich beim Flughafen das selbst ernannte Ziel gesteckt, dass 997 von 1000 Gepäckstücken im richtigen Flugzeug aufgegeben wurden. Das Team konnte dieses Ziel laut dem «Tages-Anzeiger» in diesem Jahr nur während dreier Wochen erfüllen.

Vor wenigen Jahren hingegen war das am Flughafen Zürich die Regel. Daher zählte sich der Flughafen nach eigenen Angaben zur Weltspitze. Zu diesem Standard will man in Kloten wieder zurück. Richten solls die neue Gepäcksortieranlage.

Zurzeit laufen die neuen Anlagen im Testbetrieb. Komplett auf die neue Anlage will sich der Flughafen aber erst zwischen Spätherbst und Frühling, wenn sich das Reisefieber etwas gelegt hat, verlassen.