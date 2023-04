Lionel Messi: Saudi-Club lockt mit 400 Millionen Jahreslohn

Mit Argentinien krönte sich Messi letzten Dezember in Katar zum Weltmeister.

Der Vertrag des Argentiniers in Paris läuft im Sommer aus.

Bald in der Wüste? Al Hilal soll Lionel Messi mit einem irrsinnig hohen Gehalt locken.

Messis Priorität scheint aber weiterhin ein Verbleib in Europa zu haben.

Es ist eines der heissesten Themen im kommenden Transfersommer: Was macht Lionel Messi? Der Vertrag des 35-jährigen Superstars bei PSG läuft Ende Juni aus und nun soll ein Club aus Saudiarabien Messi ein unfassbares Angebot gemacht haben.

Wie der oft gut unterrichtete italienische Transferexperte Fabrizio Romano am Dienstagabend twitterte, soll Al-Hilal Messi ein offizielles Angebot unterbreiten haben, bei dem der Argentinier jährlich über 400 Millionen Franken Gehalt erhalten soll.

Doppelter Lohn von Ronaldo

Der Club aus der saudiarabischen Stadt Riad wird schon seit Monaten mit Messi in Verbindung gebracht. Offenbar will der amtierende Meister Saudiarabiens nach dem Mega-Transfer von Cristiano Ronaldo zu Liga-Rivale Al-Nassr nachziehen und Ronaldos ewigen Kontrahenten Messi in die Wüste locken.