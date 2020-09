850 weitere potenzielle Missbrauchsfälle

Alleine in Zürich beträgt laut Bericht die Deliktsumme knapp 17 Millionen Franken, in der Waadt seien es 11 Millionen. Möglicherweise ist dies jedoch nur die Spitze des Eisbergs, denn laut Seco sind noch 850 potenzielle Missbrauchsfälle in Abklärung. Klar ist, dass wer eine nationale Notlage und die Hilfsbereitschaft des Bundes gezielt ausnutze, der werden strafrechtlich konsequent verfolgt und bestraft, wie Zürcher Staatsanwaltschaft gegenüber der Zeitung sagt.

Bereits im April hat der Bundesrat drei Massnahmen vorgestellt, wie er Kreditmissbrauch verhindern will. Bundesrat Ueli Maurer warnt Betrüger damals: «Jemand, der den Bund über den Tisch ziehen will, hat ein Konstrukt dahinter, das man vielleicht nicht in zehn Minuten feststellt, aber das wir in den nächsten Wochen feststellen werden», sagt er an einer Pressekonferenz.