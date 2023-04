Saisonarbeiter: «Damit verdient man mehr als ich mit einem Hochschulabschluss»

Dieses Tiktok-Video geht in Südamerika gerade viral.

Darum gehts In einem Tiktok-Video erzählt ein Uruguayer, dass man in der Schweiz rund 4000.- fürs Tellerwaschen verdiene.

In seiner südamerikanischen Community auf Tiktok kommt das Video sehr gut an.

Einige der Userinnen und User überlegen sich nun sogar, in die Schweiz zu kommen.

Viele haben es schon probiert, viele haben es auch schon geschafft: Der Traum von einem besseren Leben im Ausland. Ein besserer Lohn, mehr Geld für sich und seine Familie, raus aus einem Land, das einem keine Perspektive und schlechte Löhne bietet. So auch Adrian Kirchnitz: Er hat Uruguay verlassen und reist seit sechs Jahren um die Welt. Momentan ist er in der Schweiz und drehte dort ein Video eines Tellerwäschers und listet dessen Lohn auf.

Nun geht er in seinem Heimatland mit dem Tellerwasch-Video viral. «Ich muss sagen, dass es ein teures Land ist, aber man kann immer noch eine Menge sparen. Das Gute an diesem Land ist, dass es eine doppelte Saison gibt. Man kann sowohl im Winter als auch im Sommer arbeiten», so der Mann. Er gibt an, dass man rund 4000 Franken verdiene. Das sei mehr, als die bestbezahlten Jobs in Südamerika, wie ein Job in der Zahnmedizin oder in der Elektrotechnik, einbringen würden.

Würdest du für diesen Lohn auch Tellerwaschen? Für eine Saison würde ich es machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, für zwei Saisons Teller zu waschen. Nein, für den Lohn würde ich es nicht machen. Ich bin auf Jobsuche, wo kann ich mich melden? Ich will nur die Antworten sehen.

Im Video sagt der junge Uruguayer weiter: «Worin besteht die Arbeit? Wie du siehst, musst du nur das Geschirr, die Utensilien und alles, was du in der Küche brauchst, reinigen. Würdest du für diesen Lohn in die Schweiz kommen?» Unter dem Video finden sich etliche Kommentare. Eine Userin schreibt: «Ich komme sofort.» Eine weitere kommentiert: «Damit verdient man mehr als ich mit einem Hochschulabschluss.»

Mehrere User und Userinnen fragten in den unzähligen Kommentaren auch, wie man am besten in der Schweiz Arbeit findet, da sie daran interessiert seien. Es gibt aber auch kritische Stimmen. «Als Einzelperson ist das Gehalt okay, als Familie hast du in diesem teuren Land mit dem Lohn aber keine Chance», so ein User. Mittlerweile hat das Video fast 600’000 Views auf Tiktok und wurde über 43’000 Mal mit Gefällt mir markiert.