Nach Löschbegehren - 4000 Meineimpfungen.ch-Nutzer haben ihr Geld zurückbekommen

Meineimpfungen.ch hat mitgeteilt, was nach dem Datendebakel vom Frühling der Stand der Aufarbeitung ist.

Die Plattform Meineimpfungen.ch stand im Frühjahr im Kreuzfeuer der Kritik . Datenschützer waren Sturm gelaufen, nachdem erhebliche Sicherheitsmängel an der Website bekannt geworden waren. Hunderttausende Datensätze, darunter auch solche von Bundesräten, waren für Hacker einsehbar. Zudem kamen Fälle ans Licht, bei denen Personen die falschen Impfungen zugewiesen wurden.

Nachdem die Seite Ende März vom Netz genommen wurde, erreichten die Betreiber eine Vielzahl an Auskunfts- und Löschbegehren. Wer seine Daten aus dem sogenannten Datavac-System entfernt haben wollte, musste dafür bezahlen. Der genaue Betrag ist allerdings nicht bekannt. Die Stiftung für Konsumentenschutz hat zudem berichtet, dass die Betreiber in mehreren Fällen für die Überprüfung der Löschbegehren weitere Dokumente verlangten.

In einem Informations-Update vom 22. Juli hat die Stiftung, welche die Plattform betreibt, mitgeteilt, was der Stand der Aufarbeitung ist: 4000 Personen hätten bereits Rückerstattungen der für die Löschung bezahlten Summe erhalten. Dabei handelt es sich um Personen, die sich angemeldet hatten und dann wegen der Schliessung ihre kostenpflichtigen Pässe nicht erhielten. Ausserdem seien für Betroffene aus dem Zeitraum vor der Schliessung noch ausstehende Impfausweise ausgestellt worden. Pro Woche würden mehrere hundert Begehren bearbeitet. Es bestehe in den meisten Fällen eine Wartezeit von zwei bis drei Wochen.