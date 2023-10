Sparkurs: 4000 statt 300 Stellen? Post-Abbau droht viel schlimmer zu werden

Post in der Kritik

Die Post steht bereits in der Kritik, weil sie trotz angekündigten Sparprogramms Millionen für ein Mitarbeiterfest ausgab, bei dem DJ Bobo als Headliner auftrat. Ausserdem zahlt sie 70 Millionen Franken an den deutschen Prinzen Michael-Benedikt Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach für einen Wald in Deutschland zur eigenen CO2-Kompensation. Darauf hingewiesen, sagte Katrin Nussbaumer, Co-Leiterin Stab CEO, in einem internen Video, dass man hier Äpfel mit Birnen vergleiche. Dies sorgt intern für Spott, da die Post jetzt angeblich viel über Bäume wisse.