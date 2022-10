BAG: 40’000 Dosen bestellt – Bund sichert sich Impfungen gegen Affenpocken

1 / 2 Zu den Affenpocken-Symptomen zählen: Plötzlich einsetzendes Fieber, starke Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Halsschmerzen, Husten, häufig auch Lymphknotenschwellungen. Getty Images Der Nachweis erfolgt wie beim Coronavirus und anderen Erregern mit einer Probe des Betroffenen über einen sogenannten PCR-Test. VIA REUTERS

Darum gehts Der Bund beschafft einen Impfstoff zur Eindämmung der Affenpocken.

Für die Bevölkerung stehen 40’000 Dosen zur Verfügung.

Die Kantone sind für die Impfung zuständig.

Die Kosten übernimmt vorerst der Bund, danach sollen sie auch über die Krankenkasse abgerechnet werden können.

40’000 Impfdosen der Firma Bavarian Nordic werden eingesetzt, um die Ausbreitung der Affenpocken einzudämmen. Dies teilt der Bund am Freitagnachmittag mit. Die Impfdosen würden in den nächsten Wochen in der Schweiz eintreffen und anschliessend von der Armeeapotheke an die Kantone ausgeliefert, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Die Kantone seien auch für die Verimpfung und das Weitertragen von Informationen an die Zielgruppe zuständig.

Das BAG empfiehlt die Impfung präventiv für Männer, die Sex mit Männern haben, oder trans Personen mit wechselnden Sexualpartnern und -partnerinnen. Ausserdem wird auch eine Impfung für medizinisches Personal empfohlen, das mit dem Virus aus beruflichen Gründen in Berührung kommen könnte. Zuletzt sollten sich auch Kontaktpersonen von erkrankten Personen impfen lassen, um die Infektionskette zu unterbrechen und das Umfeld zu schützen, heisst es in der Medienmitteilung.

«Infektion kann folgenschwer sein»

Wie bisher wird auch die Aids-Hilfe Schweiz in die Informationskampagne involviert sein. Die Organisation zeigt sich erfreut über die Beschaffung des Impfstoffes. Zwar sei die Zahl der Neuinfektionen in den letzten Wochen zurückgegangen: «Wir gehen davon aus, dass der aktuelle Rückgang dank dem Einsatz der betroffenen Personen gelungen ist. Doch der Rückgang ist vermutlich nicht nachhaltig», so Florian Vock, Leiter Key Populations der Aids-Hilfe Schweiz. «Um neue Ansteckungen längerfristig zu verhindern, müssen möglichst viele Menschen, die ein Infektionsrisiko haben, geimpft werden. Gerade auch, weil eine Infektion folgenschwer sein kann: eine lange Isolationszeit, schmerzhafte Ausschläge und eine Hospitalisationsrate von fünf bis zehn Prozent. Die Pockenimpfung reduziert dieses Risiko, darum lohnt sie sich für jeden Einzelnen.»

Bund übernimmt Kosten

Wie der Bund mitteilt, ist aktuell nicht bekannt, ob die Impfung alle Symptome der Affenpocken oder die Übertragung des Virus verhindern kann. «Es kann vorkommen, dass manche Menschen trotz Impfung eine symptomatische Form der Erkrankung entwickeln», schreibt der Bund dazu. Die Kosten würden vorläufig vom Bund übernommen, bis die Voraussetzungen geschaffen seien, dass die Krankenkasse die Kosten übernehmen kann.

In der Schweiz wurden bisher über 500 Fälle von Affenpocken registriert. Dabei handelt es sich gemäss dem Bund praktisch ausschliesslich um Männer. Am meisten betroffen seien die Kantone Waadt, Genf und Zürich. Die Zahl der wöchentlich neu auftretenden Fälle nehme aber sowohl in der Schweiz als auch in Europa ab.