Verknappung wegen Reselling?

Bei knappen Produkten steigen die Preise – Wiederverkäufer sind also darauf bedacht, früh diese Produkte zu horten. Sind sie somit mitschuldig an der Verknappung der Produkte? Wenn die Produktnische sehr klein sei, sei das denkbar, sagt Sammelkarten-Wiederverkäufer Thomas Brandon Kovacs. In grossen Märkten wie etwa bei den Sammelkarten machten Einzelunternehmer hingegen keinen grossen Unterschied, ist er überzeugt: «Im Vergleich zu Unternehmen, die im grossen Stil weltweit Sammelkarten wiederverkaufen, ist mein Umsatz Peanuts.»