Moskau : 400’000 Russen sind seit der Teilmobilmachung aus ihrer Heimat geflohen

Seit der teilweisen Mobilmachung in Russland sollen bereits über 400’000 Russen geflohen sein. Bei der Zahl seien noch nicht diejenigen berücksichtigt, die wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das Land schon vorher verlassen hätten. Neben der Flucht ins Ausland seien auch viele Russen im eigenen Land untergetaucht, um der Einziehung in die Streitkräfte zu entgehen, sagten die Vertreter einer westlichen Regierung am Mittwoch im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten.

Rund 82’000 Männer bereits an der Front im Einsatz

In der vergangenen Woche hatte Moskau mitgeteilt, dass die Ende September begonnene Teilmobilmachung von 300’000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine inzwischen abgeschlossen wurde. Rund 82’000 der Männer seien bereits an der Front im Einsatz, die übrigen würden derzeit in Russland auf den Kampf vorbereitet. Neue Massnahmen der Mobilmachung seien nicht geplant.