Muttenz BL – 41 Corona-Fälle in einem Pflegeheim, eine Bewohnerin verstorben

Die Baselbieter Gesundheitsdirektion vermeldet am Donnerstag, dass in einem Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz BL 41 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dabei handelt es sich um 27 Bewohnende und 14 Mitarbeitende. Eine Bewohnerin sei noch am Donnerstag verstorben, der wie üblich durchgeführte Test sei ebenfalls positiv ausgefallen. Das betroffene Stockwerk wurde vorerst isoliert und das Heim – mit der Ausnahme von Härtefällen – für zwei Wochen geschlossen. Es sei geplant, vor Ort Booster-Impfungen durchzuführen, sobald dies möglich ist.