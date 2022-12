Fifa WM: Lionel Messi bestreitet am Sonntag gegen Frankreich seinen 42. Final

Am Sonntag steigt in Katar der WM-Final.

Lionel Messi will in den Fussball-Olymp, nur noch ein Sieg fehlt ihm und seinen Argentiniern bis zum Weltmeistertitel. An mangelnder Erfahrung in Endspielen wird es sicher nicht scheitern. Denn der 35-Jährige bestreitet am Sonntag gegen Frankreich (ab 16 Uhr live bei uns) den 42. Final seiner Karriere.