Wegen gestohlenem Handy Mann in Basel totgeprügelt – Urteil gegen Schläger

Der inzwischen 33-jährige Beschuldigte schlug am Rheinbord mehrfach auf das Opfer ein, was zu dessen Tod führte. Gegen das Urteil des Strafgerichts wehrte er sich und kommt nun etwas besser davon.

1 / 6 Ein 33-jähriger Slowene muss ins Gefängnis und die Schweiz verlassen. Privat Er hatte im Juli 2018 am Kleinbasler Rheinbord einen 41-jährigen Portugiesen zu Tode geprügelt, weil er ihn verdächtigte, sein iPhone gestohlen zu haben. 20min/Lukas Hausendorf Das Strafgericht hatte den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren und einem Landesverweis von zwölf Jahren verurteilt. 20min/Steve Last

Darum gehts Ein 28-Jähriger prügelte im Juli 2018 einen 41-Jährigen am Kleinbasler Rheinbord zu Tode.

Das Appellationsgericht Basel-Stadt bestätigte am Dienstag den Straftatbestand, milderte aber die Strafe.

Sowohl der Beschuldigte wie auch die Staatsanwaltschaft hatten gegen das erstinstanzliche Urteil rekurriert.

Ein 33-jähriger Mann muss für sieben Jahre und sieben Monate ins Gefängnis, danach wird er für acht Jahre des Landes verwiesen. Diese Strafe verhängte das Appellationsgericht Basel-Stadt am Dienstag über den Slowenen, der im Juli 2018 einen 41-jährigen Portugiesen zu Tode geprügelt hatte. Er hatte das Opfer verdächtigt, sein Handy gestohlen zu haben – das iPhone wurde aber nie gefunden.

Das Strafgericht hatte den Täter im Mai 2019 primär wegen Tötung mit Eventualvorsatz zu einer Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren verurteilt. Zudem verhängte es einen Landesverweis von zwölf Jahren gegen ihn. Dagegen wehrte sich der Mann, inzwischen von einem neuen Anwalt vertreten. Auch die Staatsanwaltschaft ging in Berufung – die erste Instanz war deutlich unter der ersten Forderung der Anklage von 13 Jahren Gefängnis geblieben.

Leid ja, aber auch manipulativ

Im Berufungsverfahren wurde der 33-Jährige befragt. Er hielt an der von Zeugen widerlegten Version fest, dass er nur zweimal zugeschlagen und dass ihn das Opfer provoziert habe. «Auch nach vier Jahren Gefängnis kann ich keine plausible Erklärung finden, warum ich das getan habe», sagte er. Und beteuerte wiederholt, dass es ihm sehr leidtue.

Ein psychiatrischer Gutachter warnte davor, diesen Leidbekundungen zu viel Glauben zu schenken. Der Beschuldigte leide aber zweifellos an den Geschehnissen. «Er setzt nicht gewöhnlich Gewalt gegen andere Personen ein, kann sich aber selber gut in die Tasche lügen und so tun, als wäre alles kein Problem», so der Experte. Auch überdramatisiere er gerne seine eigenen Wahrnehmungen.

Der Mann leide an einer Vielzahl von körperlichen und psychischen Gebrechen. Vordergründig problematisch sei sein Hang zum Drogenkonsum. Wegen seiner Persönlichkeitsstörung habe er nur eine eingeschränkte Kompetenz, konstruktiv mit Konflikten umzugehen und reagiere spontan unreif.

Vorsätzliche Tötung oder Totschlag?

«Es geht um ein Tötungsdelikt. Ein Mensch ist gestorben. Das muss man sich vor Augen halten», sagte die Staatsanwältin. Sie beharrte auf einer Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung. Im Strafmass trat sie aber auf zehn Jahre zurück, weil diverse bedingte Vorstrafen, die lange zurückliegen, nicht mehr in die Gesamtstrafe gepackt werden können. Zudem solle der Mann im Vollzug eine ambulante Massnahme absolvieren und dann des Landes verwiesen werden.

Der Verteidiger forderte hingegen eine Freiheitsstrafe von vier Jahren, womit sein Mandant freizulassen gewesen wäre. Der Schuldspruch solle auf Totschlag reduziert werden, ein Gewaltexzess in einer nachvollziehbaren Extremsituation. «Nur, weil jemand an einer psychischen Störung leidet, darf er nicht davon ausgeschlossen werden, im Affekt gehandelt zu haben», sagte er mit Hinweis auf die schwierige Lebenssituation des Beschuldigten. Auf einen Landesverweis sei zu verzichten, weil sein in der Schweiz geborener Mandant gemäss Gutachten keine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle.

«Blindlinks auf unterlegenes Opfer eingeschlagen»

Nur sieben Jahre und sieben Monate ins Gefängnis statt neuneinhalb, nur acht Jahre statt zwölf Landesverweis. Der 33-Jährige kam in der zweiten Instanz besser weg, obwohl das Appellationsgericht ebenfalls von eventualvorsätzlicher Tötung ausging – also dass er den Tod des Opfers in Kauf nahm, ohne ihn direkt zu wollen. Er habe «blindlinks auf das unterlegene Opfer eingeschlagen», so die Gerichtspräsidentin. Aber zumindest zeige er inzwischen eine gewisse Reue.

Auf das Argument der Verteidigung, es sei lediglich Totschlag, liess sich die Fünferkammer nicht ein. Denn ohne die Persönlichkeitsstörung sei die Eskalation zu einem so «schrecklichen Vorgehen» kaum denkbar. Mit ihr stehe und falle alles, weshalb eine Person ohne diese psychischen Voraussetzungen nicht so reagiert hätte und dies nicht als nachvollziehbare Affekthandlung gelten könne.