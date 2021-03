Dabei ist der Mediziner noch nicht einmal Renato Ps. Hausarzt. Am letzten Mittwoch war es soweit. Am Nachmittag h abe er einen Anruf erhalten, sagt P. « Ein Risikopatient war zu krank für die Impfung. Ich konnte dann innerhalb von 20 Minuten in der Arztpraxis sein. » Renato P. ist sich bewusst, hätte er den Arzt nicht gekannt, wäre er noch lange nicht an der Reihe gewesen. Schuldig fühlt er sich deshalb nicht : « Das System begünstigt diese Willkür. Kennt man die richtigen Leute, geht es offensichtlich ganz schnell. Aber ich sage mir, bevor die Impfdosis verdirbt, lasse ich mir sie lieber spritzen. »