JVA Witzwil BE: 41-Jähriger flüchtete aus Gefängnis – nun wurde er gefasst

Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt Witzwil flüchtete am 7. August aus dem Gefängnis. Er hatte sich durch die Essensklappe gezwängt, die wegen der warmen Temperaturen offengeblieben war. Diese misst lediglich 18 auf 28 Zentimeter. In den Gefängnissen und Justizvollzugsanstalten wurden als Sofortmassnahmen die Präsenzkontrollen verstärkt und die technischen Sicherheitssysteme einer ordentlichen Prüfung unterzogen. Am Samstagvormittag konnte der Mann schliesslich gefasst werden.