Basel : 41-Jähriger wollte Kokain im Velokorb über Grenze schmuggeln

Die Eidgenössische Zollverwaltung hat am Sonntag am Grenzübergang Basel-Lysbüchel einen 41-jährigen Mann mit rund 254 Gramm Kokain erwischt. Der Täter wollte die Ware in seinem Velokorb in die Schweiz transportieren.

1 / 3 Ein 41-Jähriger versuchte Kokain über die Schweizer Grenze zu schleusen. Eidgenössische Zollverwaltung Der Täter wurde von einer Einheit der Zollverwaltung erwischt. Eidgenössische Zollverwaltung Diese findet die Ware im Velokorb des Schmugglers. Eidgenössische Zollverwaltung

Darum gehts Ein 41-Jähriger versuchte Kokain über die Schweizer Grenze zu schmuggeln.

Der Täter ist von einer Einheit der Zollverwaltung erwischt worden

Diese fand über 250 Gramm Drogen in seinem Velokorb.

Am Sonntag wurde ein 41-jähriger Mann mit rund 254 Gramm Kokain beim Basler Grenzübergang Lysbüchel erwischt. Wie die Eidgenössische Zollverwaltung mitteilte, wollte der Spanier auf einem Velo die Drogen aus Frankreich in die Schweiz schmuggeln.

Eine mobile Einheit der Zollverwaltung sei auf den Täter aufmerksam geworden und kontrollierte ihn am grenzüberschreitenden Rheinuferweg. Dabei stiess sie auf eine weisse Substanz, die in einem Karton im Velokorb transportiert wurde. Bei weiteren Abklärungen am Grenzübergang ergab sich, dass es sich dabei um 254 Gramm Kokain handelte.

Der Beschuldigte wurde der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!