Tod von Prinz Philip : 41 Salutschüsse von London über Belfast bis nach Gibraltar

Am Samstag wird mit Salutschüssen und Schweigeminuten dem verstorbenen Ehemann von Königin Elizabeth II. gedacht.

Screenshot / The Royal Family

Das teilte der Königspalast in einem kurzen Statement mit.

Twitter / The Royal Family

Der Duke of Edinburgh ist am Freitagmorgen gestorben.

Am Samstag wird dem verstorbenen Ehemann von Königin Elizabeth II. mit Salutschüssen und Schweigeminuten gedacht.

Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, ist am Freitagmorgen im Alter von 99 Jahren gestorben.

Nach dem Tod von Prinz Philip gedenkt Grossbritannien am Samstag mit Salutschüssen und Schweigeminuten des am Freitag verstorbenen Ehemannes von Königin Elizabeth II. Ab 12.00 Uhr mittags (14.00 Uhr MESZ) feuern Kanonen in zahlreichen Städten von London über Edinburgh und Belfast bis Gibraltar sowie von den Kriegsschiffen der Royal Navy über einen Zeitraum von 40 Minuten 41 Schüsse ab.