Schweiz: Darum kommt es in Kaltluftseen zu Extremtemperaturen

Kalt, kälter, Sägistalsee: In der Nacht auf Freitag war es im Berner Oberland sehr kalt. Wir erklären dir, warum die Temperaturen in sogenannten Kaltluftseen so extrem sind.

Darum gehts Vom Donnerstag auf Freitag gab es in der Schweiz eine sehr klare Nacht.

Darum zeigte das Thermometer an bestimmten Orten extreme Minustemperaturen an.

Vor allem in sogenannten Kaltluftseen fielen die Temperaturen weit unter -30 Grad.

Für einmal war nicht La Brévine im Kanton Neuenburg der kälteste Ort der Schweiz, sondern die Region rund um den Sägistalsee im Berner Oberland. Minus 42,3 Grad zeigte das Thermometer in der Nacht auf Freitag an. Denn die tiefsten Temperaturen in der Schweiz treten nicht etwa auf den höchsten Gipfeln unseres Landes auf, sondern in sogenannten Kaltluftseen.

Auf der Internetseite kaltluftseen.ch wird das Phänomen des Kaltluftsees wie folgt beschrieben: «Eine Ansammlung lokal gebildeter Kaltluft in abgeschlossenen konkaven Geländeformen oder an Hindernissen infolge Kaltluftstaus.» Ein Kaltluftsee ist also eine Ansammlung von kalter Luft in einer Bodensenke. Das Phänomen tritt häufig in Gebirgen auf.

Kaltluftseen bilden sich vorwiegend nachts, wenn die Erdoberfläche und damit die Luft direkt darüber abkühlt. An einem Berghang fliesst diese Kaltluft nach unten und kann sich in Senken oder anderen Hindernissen aufstauen. Speziell daran ist auch, dass man im Bereich von Kaltluftseen innerhalb kürzester Distanzen ganz unterschiedliche Temperaturen vorfindet. Der Temperaturunterschied kann in Extremfällen 30 °C betragen.

Geschlossene und offene Kaltluftseen

In der Regel wird zwischen zwei Arten von Kaltluftseen unterschieden. Auf der einen Seite die geschlossenen und auf der anderen Seite die offenen Kaltluftseen. Das Portal kaltluftseen.ch schreibt dazu: «Grundsätzlich kann zwischen geschlossenen Kaltluftseen und offenen Kaltluftseen unterschieden werden. Bei geschlossenen Kaltluftseen handelt es sich um Senken ohne oberirdischen Abfluss. Bei offenen Kaltluftseen handelt es sich um Täler, welche eine Verengung aufweisen, hinter welcher sich die produzierte Kaltluft aufstauen kann.»

In der Schweiz gibt es mehrere Kaltluftseen. Mit Abstand der kälteste war am Freitag der Sägistalsse im Berner Oberland. Der Gräppelensee Alt St. Johann im Kanton St. Gallen schaffte es auf -30,2 Grad. Nicht unweit vom Gräppelensee liegt der Sämtisersee, wunderschön eingebettet im Alpsteingebirge. Dort zeigte das Thermometer -17,8 Grad an.