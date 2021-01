Maarten Hendriks wollte sein 42. Lebensjahr mit etwas Verrücktem verbringen. Der sportliche, als Informatiker ausgebildete B&B-Eigentümer habe sich an seinem 41. Geburtstag dazu entschieden, sobald er das 42. Lebensjahr erreicht, 42 Marathons in einem Jahr zu rennen. Dies unter anderem, weil ein Marathon 42,195 Kilometer lang ist. Zudem wollte der gebürtige Niederländer Geld sammeln für «Licht für die Welt». Die Stiftung setzt sich in Entwicklungsländern für Menschen mit einer Behinderung ein und schafft faire Chancen auf Bildung und Arbeit. Unter anderem werden Augenoperationen finanziert. Aufmerksam sei er auf die Stiftung geworden, als er 2019 am Zürich Marathon gegen den blinden Kenianer Henry Wanyoike angetreten ist.