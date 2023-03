Credit Suisse: SRF-«Arena» – 42 Milliarden Boni in zwanzig Jahren sind missbräuchlich

Bankenkrisen kann man nicht «wegregulieren»

Auch Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB, sorgt sich um die Grossbank. Sie werde aber auch «von Chefs dirigiert, die man niemandem wünsche». Auch Wellershoff, Widmer und Matter stimmen Lampart bei, vermutlich der einzige Punkt am «Arena»-Abend, an dem sich alle einig sind: das ehemalige Management «hat furchtbare Fehler begangen» und sei mehrheitlich für die aktuelle Krise verantwortlich.

Braucht es nun doch mehr Regulierungen?

Nach der Matter-Logik ist das, was sich das vorherige Management geleistet hat, «Manager-Sozialismus». Man habe sich an einer Kasse bedient, die «einem nicht gehöre, wie das Sozialisten auch machen». Er kommt auf die Regulierungen zu sprechen. Der amerikanische Finanzplatz sei der am stärksten regulierte der Welt und trotzdem komme es dort immer wieder zu «Unfällen». Zudem könne man so viel Gesetze erlassen, wie man wolle, solange die Mitarbeiter kriminell seien, helfe das nichts.