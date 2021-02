42 Gesuche sind bis Sonntag beim BASPO eingegangen. Das bestätigt das Bundesamt gegenüber 20 Minuten. Elf von zwölf Clubs in der National League und neun von zwölf Clubs in der Swiss League haben Anträge für die erste Periode (29.10.2020 – 31.12.2020) eingereicht. Zwölf sind es im Männer-Fussball: drei aus der Super League und deren neun aus der Challenge League. Aus Gründen des Datenschutzes könne man jedoch keine Namen nennen.

Seit dem Ausbruch des Coronavirus und den damit einhergehenden Geisterspielen vor leeren Rängen und ausbleibenden Einnahmen leiden die Sportclubs in der Schweiz, beklagen massive Löcher in ihren Kassen. Um die Vereine zu unterstützen, entschied der Bundesrat insgesamt 115 Millionen Schweizer Franken in Form von À-fonds-perdu-Beiträgen zur Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich um Zahlungen, welche die Clubs nicht zurückerstatten müssen. Allerdings ist die Vergabe an gewisse Auflagen geknüpft. Eine essentielle Bedingung: die Löhne für alle Mitarbeiter, die im Jahr über 148’200 Franken verdienen, zu kürzen. Das durchschnittliche Salär der Grossverdiener muss um 20 Prozent gesenkt werden. Und das für fünf Jahre lang, ab dem Zeitpunkt der ersten Auszahlung.