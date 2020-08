vor 30min

Thayngen SH

43-Jährige kollidiert mit Findling, Auto überschlägt sich

Bei einem Selbstunfall in Thayngen SH ist am Montagabend eine 43-jährige Frau verletzt worden. Sie musste in ein Spital geflogen werden.

Die 43-jährige Frau kam mit ihrem Auto von der Strasse ab und überschlug sich, es entstand Totalschaden. BRK News

Der Unfall ereignete sich um 19 Uhr, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Die Frau sei von Schaffhausen her auf der A4 Richtung Thayngen unterwegs gewesen. Höhe Ausfahrt Thayngen sei sie mit ihrem Wagen mit einem in der Wiese liegenden Findling kollidiert. Dabei habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf der Fahrerseite liegen geblieben. Ersthelfende hätten die Frau geborgen und betreut, bis die Einsatzkräfte vor Ort gewesen seien. Anschliessend sei sie mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen worden.

Am Personenwagen entstand Totalschaden. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt. Die A4 musste für rund zweieinhalb Stunden zwischen Thayngen-Kesslerloch und dem Grenzübergang Thayngen gesperrt werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr Thayngen, eine Ambulanz- sowie eine Anästhesiecrew der Spitäler Schaffhausen, ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance, die Staatsanwaltschaft Schaffhausen, mehrere Mitarbeiter des Grenzwachtkorps und der Schaffhauser Polizei.