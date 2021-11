Aus der Karibik ins Weltall : 44-Jährige gewinnt zwei Weltraumflüge in Lotterie

Zwei Tickets im Gesamtwert von 900.000 Dollar für einen Flug in den Weltraum hat eine Frau aus dem Karibikstaat Antigua und Barbuda gewonnen. Die 44-jährige Keisha Schahaff will ihre 17-jährige Tochter mit ins All nehmen, wie das Unternehmen Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson am Mittwoch mitteilte. Die junge Frau studiert derzeit Astrophysik in Grossbritannien und träumt von einem Job bei der US-Weltraumagentur Nasa.