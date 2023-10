Zürich: Der 44-jährige Bombendroher ist den Behörden bekannt

Und der 44-jährige Schweizer ist kein Unbekannter. Die Akten des Mannes aus dem Unterland füllen mehrere Bundesordner, an etliche Empfänger schrieb er beleidigende Mails, teilweise auch mit Drohungen. «Das, was Sie mir angetan haben, wird sich eines Tages rächen. Man wird Sie leblos in einem Graben finden», stand etwa in einer Nachricht an Justizdirektorin Jacqueline Fehr, wie der «Zürcher Unterländer» berichtet. Der Kantonspolizei kündigte der IV-Rentner an, eine Oberrichterin zu erschiessen. Jetzt steht er also in dringendem Tatverdacht, mit der Drohung gegen das Obergericht in Verbindung zu stehen.