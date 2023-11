44-Jähriger verschickte Bombendrohung aus Uni Konstanz

Am Dienstag, 24. Oktober, musste das Zürcher Obergericht wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. In einer Mitteilung an verschiedene Medienhäuser hatte eine Person angekündigt, einen Sprengkörper im Gebäude am Hirschengraben zu zünden – kurz darauf meldete die Kantonspolizei Zürich, dass ein 44-jähriger Informatiker als mutmasslicher Verfasser des Drohschreibens festgenommen wurde.

Laut Ermittlungen habe sich S. zum Zeitpunkt der Drohung tatsächlich in der deutschen Stadt in unmittelbarer Nähe zu Kreuzlingen TG aufgehalten. Zudem zeigen Videoaufnahmen einen «schlanken, grossen Mann mit Regenschirm», der sich im Eingangsbereich des Gerichts aufgehalten habe. Die Person im Video dürfte nach Angaben von Experten Peter S. sein.

Warum ist S. heute auf freiem Fuss?

Dass der Verdacht der Sicherheitskräfte rasch auf den 44-Jährigen fiel, überrascht nicht, zumal der Mann in Polizeikreisen als bekannter Absender von Drohschreiben gilt. So soll S. etwa der Justizdirektorin Jacqueline Fehr in einer Mail geschrieben haben: «Das, was Sie mir angetan haben, wird sich eines Tages rächen. Man wird Sie leblos in einem Graben finden.» Weiter hatte er angekündigt, eine Oberrichterin erschiessen zu wollen.

Laut seinem Anwalt sieht sich der einschlägig vorbestrafte S. als Opfer, nachdem er vor Jahren seinen Job verlor. Nach der Entlassung habe er seine Wohnung verloren, die Beziehung sei kaputtgegangen und Freunde hätten sich von ihm abgewandt.