Eine angestochene Impfdosis könne man nicht in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag gebrauchen, sie müsse sofort verimpft werden.

Häring nimmt Straumann in Schutz. Der SVPler habe eine zu Verfügung stehende Impfdosis erhalten. Als man e ine der mobilen Equipen Ende letzte n Jahre s in einem Altersheim aufgebaut habe, sei Straumann dabei gewesen. Personen, die für die Impfung vorgesehen wären, seien dann nicht e rschienen . Auch dem Gesundheitspersonal vor Ort habe man die Impfungen angeboten, doch es habe diese abgelehnt.

Um d ie übrig e Impfdos is nicht entsorgen zu müssen, habe man sie Straumann angeboten, und er habe sie angenommen, sagt Häring.

Übriggebliebene Dosen werden nur an Personal an der Front verabreicht

Inzwischen gibt es ein Konzept des KKS für den Umgang mit restlichen Dosen. Wenn gegen Schichtende noch Vakzine übrig bleiben, werden sie an die Mitarbeiter der Testzentren oder an das Gesundheitspersonal verimpft, erklärt KKS-Sprecher Häring dem SRF. Konkret: Übriggebliebene r Impfstoff wird derzeit nur noch an Menschen verabreicht, die an der Front arbeiten. Straumann ist stolz auf das Konzept, denn seither werden fast keine restlichen D o sen mehr entsorgt.