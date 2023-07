Horw: 45-Jähriger täuscht 100 Mädchen um Nacktbilder zu ergattern

Unter Anderem mit diesem Fake-Profil auf Instagram lockte der Beschuldigte die Mädchen in die Sexting-Falle.

Der Mann gab sich als attraktiver 18-Jähriger aus – und brachte so zahlreiche Mädchen dazu, ihm Nacktbilder zu senden.

Schliesslich zeigte er sich selber an. Er wurde verurteilt zu 18 Monaten bedingt. Zudem erhält er ein Tätigkeitsverbot mit Kindern und Jugendlichen und muss zur Therapie gehen.

Ein Handwerker (45) aus Horw LU hat von 2012 bis 2020 rund 10’000 Mädchen via Social-Media-Plattformen angeschrieben. Dabei gab er sich als 18-jähriger, attraktiver Mann aus.

Ein Handwerker (45) aus Horw hat seit 2012 bis zu seiner Selbstanzeige 2020 diverse Social-Media-Apps genutzt, um seiner sexuellen Neigung nachzugehen. In den acht Jahren hat er rund 10’000 Mädchen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren angeschrieben, um mit ihnen zu chatten – das sind durchschnittlich ca. drei Kontakte pro Tag.

Schnell schaltete der Mann, der sich als 18-jähriger attraktiver Teenager ausgegeben hat, in den Chats auf Sexting um: Das heisst, er führte sexualisierte Gespräche, auch wenn ihm die Opfer ihr junges Alter mitteilten. Mal gelang es ihm, dass sich die Mädchen in ihn verliebten, mal sendete er sogar Geld, andere machten einfach so mit: Sie schickten ihm Oben-Ohne- und Nacktbilder oder Sexvideos und liessen sich auf Videotelefonate mit ihm ein, wobei er seine eigene Kamera jeweils ausschaltete.