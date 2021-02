Ein Teil der Evakuierten in Raron durfte in ihre Häuser zurückkehren. 45 Personen bleiben jedoch nach wie vor evakuiert. Neue Messgeräte wurden nun am Felsen installiert, damit die Gemeinde möglichst rasch über nötige Massnahmen entscheiden kann.

Nach Felssturz in Raron VS :

Nach Felssturz in Raron VS : 45 Personen bleiben evakuiert – Gemeinde verstärkt Schutzmassnahmen

1 / 8 Diese Karte zeigt, welches Gebiet und welche Häuser aktuell abgesperrt und evakuiert sind. ZVG Zuvor sah die Karte so aus. Weitere Häuser sind nach einer zweiten Felsbewegung am Samstag evakuiert worden. Diese Personen konnten jedoch nach Hause zurückkehren. ZVG Am Dienstag befestigten Geologen neue Messgeräte am Hang. ZVG Eric Pointner Rovina & Partner AG

Darum gehts In Raron VS kam es vergangene Woche zu einem Felssturz.

Ein breites Gebiet musste evakuiert werden.

Nun konnte ein Teil der Bevölkerung in ihre Häuser zurückkehren. 45 Personen bleiben jedoch weiterhin evakuiert.

Die Gemeinde hat zudem neue Messgeräte installiert, um jede Bewegung des Berges genau beobachten zu können.

Schwere Gesteinsmassen donnerten am Freitag und Samstagmorgen mit voller Wucht Richtung Wohngebiet in Raron VS. Anwohnerinnen und Anwohner mussten umgehend ihr Zuhause verlassen. Geologen gehen davon aus, dass der starke Regen, die Schneeschmelze sowie die Arbeiten am ansässigen Steinbruch zum Felssturz beigetragen hätten.

Mittlerweile ist wieder Ruhe im Gebiet eingekehrt. Nebst vereinzelten Rutschungen sei die Situation am Hang diese Woche relativ unverändert geblieben, so Pascal Guntern, I nformationsdienst Gemeindeführungsstab Raron , auf Anfrage. 29 Personen konnten demnach in ihre Häuser zurückkehren. 45 Personen müssen jedoch nach wie vor evakuiert bleiben. Für wie lange, sei noch unklar: «Wir können nicht einschätzen, wann die 45 Evakuierten wieder nach Hause zurückkehren können. Das hängt davon ab, was die Messungen der nächsten Tage ergeben werden und welche Massnahmen getroffen werden müssen», so Guntern. Bis dahin seien die betroffenen Personen alle bei Familienangehörigen oder Bekannten untergebracht.

Die Kantonspolizei Wallis infomiert über die Lage vor Ort. 20 Minuten

Verstärkte Schutzmassnahmen