Nach Champions-League-Aus: «450 Morddrohungen» – Bayern-Trainer Nagelsmann erhält Hassnachrichten

Der Schock nach dem Aus im Champions-League-Viertelfinal gegen Villarreal war in München gross. Die Verantwortlichen des FC Bayern, aber auch deren Umfeld, wurden in den sozialen Medien mit Hassbotschaften attackiert. Vergangenen Mittwoch teilte der Sohn von Bayern-Sportchef Hassan Salihamidzic schockierenden persönliche Nachrichten, die er auf Instagram erhalten hatte. Einen Tag später veröffentlichte auch seine Mutter erhaltene Botschaften. Ein User schrieb ihr: «Wenn Brazzo (Salihamidzic, Anm. d. Red.) den FC Bayern nicht verlässt, werden wir bei dir und seinem Sohn ein Messer einsetzen. Bis bald.»

Am Freitag hat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor dem Bundesligaspiel gegen Bielefeld nochmals zum Aus Stellung genommen. «Der Kritik muss man sich stellen, damit kann ich leben.» Der 34-Jährige weiter: «Mit den 450 Morddrohungen auf Instagram nicht ganz so gut.» Solche Nachrichten bekomme er «nach jedem Spiel eigentlich, egal, ob wir gewinnen oder verlieren.» Die Texte würden sich auch gegen seine Mutter richten, so Nagelsmann. «Natürlich kann man das alles anzeigen, aber dann werde ich nicht mehr fertig», so der Coach.