Corona-Stufenplan : 4500 Neuinfektionen an einem Tag – Österreich vor Verschärfung

Die Corona-Kurve in Österreich kennt nur eine Richtung: nach oben. Damit rückt die zweite Stufe des Massnahmenplans näher.

In Wien und den anderen österreichischen Bundesländern gilt seit Montag die 3G-Regel am Arbeitsplatz.

Ungeimpfte dürften dann nicht mehr ins Restaurant oder in den Après-Ski.

Sobald 300 Intensivpatienten gemeldet sind, tritt Stufe zwei des Massnahmenplans in Kraft.

Seit letzter Woche stiegen die Coronazahlen in Österreich wieder drastisch an.

Mit einer 3G-Regel am Arbeitsplatz will Österreich wieder Schwung in die Impfkampagne gegen das Coronavirus bringen. Seit Montag müssen alle, die Kontakt zu anderen Menschen nicht ausschliessen können, getestet, genesen oder geimpft sein. Für eine 14-tägige Übergangsfrist kann man auch durchgehend eine FFP2-Maske tragen.