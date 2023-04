Bezirksgericht Winterthur: Prozess gegen 46-jährigen Mann wegen sexueller Misshandlung

1 / 2 Bezirksgericht Winterthur: Ein 46-Jähriger ist angeklagt, ein minderjähriges Mädchen missbraucht zu haben. 20min/hoh Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe und fordert einen Freispruch. 20min/hoh

Darum gehts Ein zwanzig Jahre älterer Mann ist angeklagt, ein minderjähriges Mädchen aus dem gleichen Wohnhaus während vier Jahren sexuell missbraucht und sexuell genötigt zu haben.

Der Mann bestreitet die Vorwürfe, er sei nie allein mit dem Mädchen gewesen.

Die Staatsanwältin verlangt eine unbedingte Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren.

Die Vorwürfe gehen auf 2011 und die folgenden Jahre zurück, angezeigt hat das heute volljährige Opfer den Beschuldigen aber erst zehn Jahre später. Der Mann wurde Ende Juni 2021 verhaftet und für zwei Monate in Untersuchungshaft gesetzt. «Ich war in psychiatrischer Behandlung, in der Therapie wurde mir bewusst, was mir damals passiert war», sagte die junge Frau am Prozess vor dem Bezirksgericht Winterthur. Dem Schweizer Familienvater wird vorgeworfen, zwischen Dezember 2011 und Dezember 2015 das damals zwölf- bis knapp 16-jährige Mädchen über vier Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben.

Was mit Versuchen begann, das Mädchen zu begrapschen und auszuziehen, endete im Schrebergarten, in seiner Wohnung oder im Keller mit Oral- und Geschlechtsverkehr. Wie die Frau sagte, habe sie damals das Ganze nicht richtig wahrnehmen können und es sei verwirrend gewesen. «Ich war noch ein Mädchen und habe nicht gewusst, was ich davon halten soll.» Er habe immer gesagt, es sei kein Problem und sie dürfe niemandem etwas davon sagen.

Verräterischer Chatverlauf

Der Beschuldigte aus der Region Winterthur bestreitet die Vorwürfe. «Ich habe mich nie allein mit dem Mädchen getroffen.» Er wohnte im gleichen Mehrfamilienhaus wie das Opfer, welches mit dem drei Jahre jüngeren Sohn des Beschuldigten Fussball spielte und gut befreundet war. Die Richterin will wissen, warum unter seiner Handynummer an das Mädchen folgende Nachrichten verschickt wurden: «Keller? Nur um dich zu sehen», «Mein Herz» oder «War schön dich zu sehen.» Damit habe er nichts zu tun, sagte der Beschuldigte: «Ich bin es nicht gewesen.» Die Screenshots machte die Grossmutter des Opfers. Der Beschuldigte dazu: «Screenshots kann man rekonstruieren.» Dass er und das Mädchen beide voneinander die Handynummern hatten, begründete er damit, dass sie und sein Sohn häufig miteinander Fussball spielten und abmachten.

Jüngere Nachrichten von seinem beschlagnahmten Handy zeigen aber ein anderes Bild: So schrieb er 2018 an die damals 19-Jährige eine SMS: «Ich vermisse dich» und «Ich hoffe, dass du mich irgendwann mal gern hast.» Das habe er aus Blödsinn gemacht, sagte der Beschuldigte.

Opfer in auswegloser Situation

Die Staatsanwältin klagt den 46-Jährigen wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Nötigung (Oralverkehr) und weiterer Delikte an. Sie verlangt eine zu vollziehende Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren. Die Chat-Nachrichten mit Emojis und Herzen würden beweisen, dass es mehr als nur ein freundschaftliches Nachbarschaftsverhältnis war. «Das Opfer befand sich in einer ausweglosen Situation und war zu keiner realistischen Gegenwehr fähig gewesen.» Der Mann sei mehr als zwanzig Jahre älter als das damals sexuell unerfahrene Mädchen. Es sei in den vier Jahren zu zwölf Vorfällen gekommen. Die Anwältin des Opfers verlangt eine Genugtuung von 18’000 Franken. «Der Mann hat das Mädchen sexuell ausgebeutet.»

Demgegenüber fordert die Verteidigerin einen Freispruch. Die Aussagen des Opfers seien widersprüchlich und nicht glaubhaft. So habe die junge Frau am heutigen Prozess gesagt, dass es damals im Keller nicht zum Geschlechtsverkehr kam, in der Anklageschrift sei dies aber so beschrieben. Zudem habe die Privatklägerin eine bipolare Störung und stereotype Aussagen zu den Vorfällen gemacht. «Alles hat sich immer gleich abgespielt, ohne jegliche Angaben zu Details.» Bezüglich der Screenshots sagte die Verteidigerin, dass das Handy nicht mehr existiere und man die Bilder technisch nicht mehr untersuchen könne. Aus all diesen Gründen sei ihr Mandant nach dem Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» freizusprechen.

Das Gericht wird das Urteil am Donnerstag um 15 Uhr fällen.