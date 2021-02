Mainz DE : 47-Jähriger auf Drogen schneidet sich selbst den Penis ab

Ein Mann in Deutschland hat sich unter Drogeneinfluss selbst verletzt. Wie es genau zum Unfall kam, ist derzeit nicht bekannt.

In Deutschland hat sich ein Mann selbst den Penis abgetrennt.

In Mainz hat sich ein Mann unter Drogeneinfluss selbst den Penis abgetrennt. Der 47-Jährige verständigte am Montagabend den Notruf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den Mann und fanden das abgetrennte Körperteil sowie Marihuana.