Bei einem Brand an der Pestalozzistrasse in Wil wurden zwei Personen verletzt. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war ein 47-jähriger Mann in der Küche einer Wohnung damit beschäftigt, Öl in einer Pfanne zu erhitzen. Als er die Pfanne auf die eingeschaltete Kochplatte stellte, ging er auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen.