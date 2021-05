Neurodegeneratives Syndrom in Kanada - 48 Fälle in einer Stadt – neue Gehirnkrankheit lässt Forscher rätseln

Die Patienten leiden, wie bei der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, an Gedächtnisschwund, haben Probleme beim Sprechen oder verlieren die Kontrolle über motorische Fähigkeiten. Doch sie testen negativ auf Creutzfeldt-Jakob.

Der Neurologe Alier Marrero ist ratlos. In der Ortschaft Moncton in der kanadischen Provinz New Brunswick werden nun seit Jahren Patienten wegen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, einer Krankheit im Gehirn, behandelt. Erkrankte leiden unter Gedächtnisschwund, haben Probleme beim Sprechen oder verlieren die Kontrolle über motorische Fähigkeiten. Doch immer mehr kommt vor, dass Patienten mit denselben Symptomen negativ auf Creutzfeldt-Jakob testen.