Kriens – 48-Jähriger stirbt bei Velounfall

Wie die Kantonspolizei Luzern am Montag mitteilt, ist es am Sonntag in Kriens zu einem Velounfall gekommen, bei dem ein 48-Jähriger ums Leben kam. Der Mann wurde kurz vor 18.30 Uhr auf einem Biketrail gefunden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er bereits verstorben. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei war der Mann mit seinem Bike auf dem Biketrail im Gigeliwald unterwegs. Er stürzte und zog sich dabei derart schwere Kopfverletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.