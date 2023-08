48 statt 25 Millionen: Kosten für neue Schweizer Botschaft verdoppelt

Das Gebäude der Schweizer Botschaft in Peking soll abgerissen und ersetzt werden. Das EDA steht in der Kritik, weil die dafür geplanten Kosten massiv gestiegen sind.

48 statt 25 Millionen : Neue Schweizer Botschaft in Peking wird plötzlich doppelt so teuer

1 / 2 So könnte die Schweizer Botschaft in Peking in Zukunft aussehen. Nightnurse IMages So sieht sie heute aus. EDA Embassy

Darum gehts Das EDA will das Botschafts-Gebäude in Peking abreissen und durch ein neues ersetzen.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle stellt das Projekt jedoch stark in Frage.

Die Kosten stiegen nämlich von den ursprünglich geplanten 28 Millionen Franken auf 48 Millionen Franken.

Das Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA will die in den 1970er-Jahren gebaute Schweizer Botschaft in Peking abreissen und durch ein neues Botschafts-Gebäude ersetzen, um es erdbebensicherer zu machen.

Die Baupläne sind fertiggestellt, bei den chinesischen Behörden wurde ein Baugesuch eingereicht und Offerten bei lokalen Unternehmen eingeholt. Doch nun stellt die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK das Projekt stark in Frage, wie die Zeitungen der Tamedia berichten. In einer Machbarkeitsstudie von 2014 seien die Projektkosten auf zehn Millionen Franken geschätzt worden. In einer neuen Studie von 2016 wurden die Kosten auf 25 Millionen Franken erhöht und dann in einem Vorprojekt auf 28 Millionen Franken korrigiert. Aktuell sollen die Kosten jedoch 48 Millionen Franken betragen.

Jetzige Botschaft hat einen Swimmingpool – wie sieht es in Zukunft aus?

Laut der EFK sei im Baudossier kein Grund für die explodierenden Kosten ersichtlich, wie ein am Mittwoch veröffentlichter Prüfbericht feststellt. Das Hauptargument für die hohen Kosten sei die Inflation in China, doch dafür finde das EFK keine Belege.

Laut Recherchen von der Tamedia-Zeitung sollte das neue Gebäude – genau wie das heutige – mit einem Swimmingpool ausgestattet sein, an dem die Botschaftsangestellten ihre Wochenenden verbringen können. Jetzt teilt EDA-Sprecher Andreas Heller mit: «Im Neubauprojekt ist kein Swimmingpool vorgesehen. Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit spielen für das EDA bei Bauprojekten eine wichtige Rolle.»

Anzahl benötigter Arbeitsplätze sind unklar

Vor der Covid-Krise arbeiteten 89 Mitarbeitende in der Botschaft, während Corona gab es weniger Arbeit zu erledigen und 2022 waren noch 64 Personen angestellt. Trotzdem will das EDA 132 Arbeitsplätze zubauen. Departemente und Bundesämter reservierten bereits über 20 Arbeitsplätze für Wirtschaftsdiplomaten und Armeevertreter, doch die Bedürfnisse nach Arbeitsplätzen ändern sich seit 2016 ständig.

«Die ständigen Änderungen konnte das EDA nicht rechtfertigen. Das Bestellen von Arbeitsplätzen muss transparent erfolgen und gerechtfertigt sein», so das EFK. Das EDA zeigt sich kompromissbereit und will die Menge an Arbeitsplätzen und den Flächenbedarf kritisch prüfen.