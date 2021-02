Massaker von Axum : 48 Stunden Exekutionen und sieben Tage Terror in heiliger Christen-Stadt

Im Norden Äthiopiens, in Axum, soll die Bundeslade mit den Tafeln der zehn Gebote aufbewahrt sein. Am 28. November um 16 Uhr brach in der heiligen Stadt der äthiopisch-orthodoxen Kirche ein mehrtägiges Massaker los.

Im Norden Äthiopiens liegt Axum, die heilige Stadt der äthiopisch-orthodoxen Kirche. Ein Unesco-Welterbe, ein christlicher Pilgerort, auch «Indiana Jones»-Fans bekannt: Hier soll die Bundeslade mit den Tafeln der zehn Gebote aufbewahrt sein – in einer kleinen Kapelle lagert das Heiligtum, über das ein Priester sein ganzes Leben lang wacht.

In der heiligen Stätte brach am 28. November ein Massaker los, das zwei Tage lang anhalten sollte: Ab 16 Uhr töteten Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea während 24 Stunden systematisch alles, was ihnen in den Weg kam. Hunderte Menschen starben auf den Strassen und in den antiken Kirchen. Die Gerüchte über ein Massaker von Axum – das Internet war abgeschaltet worden, NGOs und Medien erhielten schon lange keinen Zugang mehr in die Rebellen-Region Tigray – sind nun durch Amnesty International bestätigt worden.

Satellitenaufnahme von Schäden in der Tigray Region. Im rechts gestrichelten Ausschnitt wurden Brände gelegt. via REUTERS

«Die eritreischen Soldaten waren an den Waffen ausgebildet, aber die jungen Bewohner der Stadt wussten nicht einmal, wie man schiesst», berichtet ein 22-Jähriger der Menschenrechtsorganisation, die Überlebende befragte. «Viele der lokalen Kämpfer rannten weg und warfen ihre Gewehre weg. Dann kamen die eritreischen Soldaten und töteten willkürlich.»

Ein Mann schilderte, wie er aus seinem Haus beobachtete, wie die Soldaten sechs Männer aus der Stadt auf der Strasse aufreihten und von hinten erschossen. «Sie benutzten ein leichtes Maschinengewehr, um mit einer Kugel gleich mehrere zu töten.»

In den zwei Tagen plünderten die Soldaten die Häuser der Bewohner von Axum und töteten vor allem Männer und Teenager. Wer versuchte, sich Verletzten oder Toten zu nähern, auf den wurde geschossen.

Die überlebenden Bewohner von Axum berichten, dass sie in den Tagen nach dem Massaker hunderte von Leichen abtransportierten und in Massengräbern bei Kirchen wie der Kirche Arba’etu Ensessa oder der Kirche Axum Tsion St Mariam. Amnesty hat derlei Berichte über Massengräber mit hochauflösenden Satellitenbildern verifiziert.

In den Tagen, in denen Axum um seine Toten trauerte, terrorisierten Soldaten die Stadt weiter. Sie trieben die Bewohner in verschiedenen Stadtteilen zusammen, schlugen einige und drohten mit neuen Exekutionen. Als sie schliesslich nach sieben Tagen abzogen, waren Spital, Läden und viele Gebäude geplündert worden. Die meisten Fahrzeuge waren weg, es gab kaum mehr Medizin, Essen oder zu trinken.

Das geplünderte Adwa General Hospital in Tigray am 12. Januar 2021. Amnesty via REUTERS

Amnesty sprach nach eigenen Angaben mit 41 Überlebenden und Augenzeugen sowie mit 20 weiteren Menschen, die Kenntnisse von dem Massaker haben.

Die Menschenrechtsorganisation erfasste nach eigenen Angaben die Namen von mehr als 240 Todesopfern. Man habe die Opferzahl nicht unabhängig verifizieren können, allerdings sei es wegen der Aussagen der Augenzeugen sowie übereinstimmender Beweise plausibel, dass Hunderte Anwohner getötet worden seien, hiess es.

«Die Erkenntnisse von Amnesty sollten sehr ernst genommen werden», erklärte die äthiopische Menschenrechtskommission (EHRC). Demnach deuteten vorläufige Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchungen darauf hin, dass eine noch unbekannte Anzahl Zivilisten in Axum von eritreischen Soldaten getötet worden sei.

Die Regierung in Addis Abeba hatte im November eine Militäroffensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) begonnen, die bis dahin in der gleichnamigen Region im Norden Äthiopiens an der Macht war. Hintergrund waren jahrelange Spannungen zwischen der TPLF und der Zentralregierung. Inzwischen sind weitere Akteure beteiligt, darunter eritreische Truppen und Milizen.

Hunderttausende Menschen in Tigray sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, allerdings haben Hilfsorganisationen wegen der Sicherheitslage und bürokratischer Hürden noch immer nicht Zugang zu allen Notleidenden.

«Beginn einer weiteren grossen Flüchtlingskrise» Sie fliehen vor der Gewalt in Tigray: Tausende sind auf dem Weg in den Sudan. REUTERS «Wir sind in einer Situation, die militärisch, mit Blick auf Menschenrechte und humanitär völlig ausser Kontrolle ist», sagte Finnlands Aussenminister Pekka Haavisto über den Konflikt in Tigray. Er war jüngst im Auftrag der EU in Äthiopien gewesen und hatte in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba auch Regierungschef Abiy Ahmed getroffen. «Der fehlende Zugang für Hilfsorganisationen könnte viele Menschen als Flüchtlinge nach Europa treiben», warnte Haavisto. Er bekräftigte Forderungen an die äthiopische Regierung, vollständigen Zugang für humanitäre Hilfe in der Krisenregion zu gewähren. Der UNO zufolge sind Gebiete Tigrays mit rund 80 Prozent der Bevölkerung von jeglicher Hilfe abgeschnitten. Zehntausende Menschen fliehen deshalb über die Grenze in den benachbarten Sudan. 90 Millionen Euro Der finnische Aussenminister warnte, dass der Sudan Probleme mit der Versorgung der vielen Flüchtlinge habe. Dies könne Menschen dazu treiben, sich auf den Weg Richtung Europa zu machen. «Wir sehen den Beginn einer weiteren potenziell grossen Flüchtlingskrise in der Welt.» Im Dezember hatte die EU erklärt, sie werde gut 90 Millionen Euro an Hilfe an Äthiopien zurückhalten, solange es keinen humanitären Zugang nach Tigray gebe. «Der Einsatz dauert seit mehr als drei Monaten an und es ist kein Ende in Sicht», sagte er weiter. Die äthiopische Regierung habe kein «klares Bild» von der Lage in Tigray vermitteln können. Auch zur Frage, inwieweit Truppen aus dem benachbarten Eritrea in den Konflikt verwickelt sind, habe es keine klare Antwort gegeben. Addis Abeba und Asmara dementieren beide Die Regierungen in Addis Abeba und Asmara haben beide dementiert, dass eritreische Truppen an dem Konflikt beteiligt sind. Dies widerspricht allerdings Berichten von zahlreichen Augenzeugen. Die EU hat wie die USA den Rückzug der Truppen aus Eritrea gefordert. Der Konflikt in Tigray hatte Anfang November begonnen, als der äthiopische Regierungschef Abiy Ahmed einen Militäreinsatz gegen die dort regierende Volksbefreiungsfront TPLF startete. Vorausgegangen waren Vorwürfe, die TPLF habe Stellungen der Armee angegriffen. Tigray mit geschätzten sechs Millionen Einwohnern ist seit der Regierungsoffensive praktisch vom Rest der Welt abgeschnitten.