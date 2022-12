Nussbaumen AG: 48 Tonnen schwerer Kran stürzt in Hauswand – Bergung dauert an 

In Nussbaumen ist am Freitagmorgen ein Kran umgekippt.

Bei Kranarbeiten an der Hertensteinstrasse in Nussbaumen AG ist am Freitagmorgen ein 48 Tonnen schwerer Pneukran umgekippt. Durch das Umstürzen des Pneukrans entstand grosser Sachschaden am Fahrzeug. Zudem wurden ein Gerüst und eine Hausfassade durch das umgekippte Fahrzeug beschädigt. Verletzt wurde niemand.