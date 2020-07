Nager breiten sich aus

480 Biber leben im Kanton Zürich

Die Zahl der Biber im Kanton Zürich hat sich in den vergangenen zwölf Jahren verdreifacht.

Im mehrheitlich dicht besiedelten Kanton Zürich breiten sich auch Biber immer mehr aus. In den vergangenen zwölf Jahren verdreifachte sich die Zahl der im Kanton lebenden Nager auf rund 480. Namentlich Gebiete im Süden des Kantons nahmen die Biber in Beschlag.

Der Kanton Zürich veröffentlichte am Dienstag neue Zahlen aus seinem Biber-Monitoring. Zum ersten Mal suchten Freiwillige für die jüngste Erhebung alle 1000 Gewässer-Kilometer im Kanton nach Biberspuren ab.

Verbreitet leben Biber im Einzugsgebiet von Thur und Rhein im Norden des Kantons. Dass die Biber in Zürich zahlreicher werden, liegt aber daran, dass sie sich vermehrt im Süden des Kantons niederlassen.

Die stärkste Zunahme seit 2017 fand im Gebiet der Glatt und am Greifensee statt mit zehn neuen Revieren. Auch an der Reppisch sowie am Zürichsee wurden Reviere identifiziert. Beide Gewässer gehören zu denen, die erstmals abgesucht worden sind.